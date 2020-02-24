Февраль 24th, 2020

Девушка Илона Маска решила, что их ребенок сам выберет себе пол

31-летняя канадская певица Граймс ждет рождения первенца. После того, как она объявила о своем состоянии в положении, внимание публики к ней усилилась. На радость поклонникам, будущая мама активно делится подробностями предстоящих родов и воспитания потомства. Как заверила звезда, она позволит малышу выбрать пол самостоятельно.

В начале января Граймс спровоцировала разговоры о своей беременности, опубликовав провокационное фото на личной странице в социальной сети. Она поделилась откровенным кадром, на котором позировала топлесс с изображением малыша на обнаженном животе. Впоследствии она призналась, что довольно тяжело переносит первую беременность, временно отказавшись даже от музыкальной карьеры.

Ранее певица также сообщала, что собирается воспитывать малыша без лишней роскоши. Чтобы уберечь ребенка от соблазнов большого города, будущая мама планирует проводить много времени в доме своего дедушки в лесу. Она понимает, что не сможет полностью отстранить кроху от цивилизации, однако убеждена, что скромная атмосфера будет способствовать ее воспитанию.

Несмотря на открытость девушки известного изобретатель, фоловеры с нетерпением ждали публично объявления пола первенца. Однако Граймс шокировала мировое сообщество откровенным признанием. В своем твиттере она опубликовала лаконичное сообщение, в котором заявила, что не планирует предоставлять будущему ребенку никаких гендерных признаков. Пол будет оставаться неопределенным до тех пор, пока малыш самостоятельно не выберет свою идентичность. Вместо привычного «он» или «она» артистка призывает употреблять «они».

«Я чувствую, что их частную жизнь должна быть защищена. Когда они подрастут, они сами смогут решить свою судьбу и личность. Не думаю, что они согласятся быть знаменитыми или появляться на публике. Поэтому я не хочу обозначать их пол, чтобы им не пришлось потом проживать навязанные гендером жизни», — прокомментировала певица удивление фанов.