 
 
Февраль 24th, 2020

Дарья Трегубова поразила смелым образом

трегубоваВедущая и актриса Даша Трегубова взбудоражила сеть пикантными фото.

Даша поделилась фото со сьемочной площадки очередного шоу,где ей довелось примерить несколько горячих образов.

К слову, Даша Трегубова относится к категории артисток, которые добились немалых высот в карьере и реализовались в творческом плане, приложив максимум усилий для достижения успеха. Даша Трегубова снялась в более чем 60 телепроектах и зарекомендовала себя как талантливая актриса. Кроме того, фотосессия эффектной блондинки 2007 года в мужском глянце «Playboy» вошла во всемирный Топ-100. 

Личная жизнь сложилась не так блистательно.В 2011 году Дарья вышла замуж за бизнесмена,имя которого тщательно скрывала. Вскоре у них родилась дочь Полина,но сохранить брак им не удалось.

Tags: , , , | Category: Новости, Украина, Шоу-бизнес ﻿
Load...

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>