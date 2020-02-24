Февраль 24th, 2020

Дарья Трегубова поразила смелым образом

Ведущая и актриса Даша Трегубова взбудоражила сеть пикантными фото.

Даша поделилась фото со сьемочной площадки очередного шоу,где ей довелось примерить несколько горячих образов.

К слову, Даша Трегубова относится к категории артисток, которые добились немалых высот в карьере и реализовались в творческом плане, приложив максимум усилий для достижения успеха. Даша Трегубова снялась в более чем 60 телепроектах и зарекомендовала себя как талантливая актриса. Кроме того, фотосессия эффектной блондинки 2007 года в мужском глянце «Playboy» вошла во всемирный Топ-100.

Личная жизнь сложилась не так блистательно.В 2011 году Дарья вышла замуж за бизнесмена,имя которого тщательно скрывала. Вскоре у них родилась дочь Полина,но сохранить брак им не удалось.