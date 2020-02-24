Февраль 24th, 2020

Американские ученые рассказали, как правильно принимать аспирин

Американские ученые-медики дали рекомендации по применению аспирина. Они решились на подобную публикацию из-за противоречивых выводы по поводу применения этого препарата при профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

В новой статье американские ученые настаивают на том, что аспирин эффективен при лечении сердечно-сосудистых заболеваний, однако в целях первичной профилактики его надо применять осторожно, пишет American Journal of Medicine.

«При остром сердечном приступе все пациенты должны получать 325 мг обычного аспирина немедленно и ежедневно после этого события — для снижения риска внезапной смерти», — говорится в исследовании. Кроме того, отмечается, что после инфарктов и инсультов аспирин следует назначать длительно, если нет особых противопоказаний.

Исследователи отмечают, что при назначении длительной терапии аспирином здоровым людям надо каждый раз исходить из конкретной ситуации и особенностей организма, в первую очередь — свертывание крови, чтобы исключить риск кровотечения. Ранее американские ученые заявляли, что небольшие дозы аспирина могут увеличить шансы справиться с раком.