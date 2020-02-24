Февраль 24th, 2020

Актер Павел Прилучный обьявил о разводе

Популярный актер сериалов Павел Прилучный рассказал на своей странице в Инстаграм о непростом решении развестись с женой.

По его словам,их семья всегда делилась с поклонниками радостными новостями,но теперь настала пора новостей грустных.

«Наша красивая история любви,должна остаться красивой. А для этого ее надо вовремя остановить»-написал артист.

Несмотря на то,что супруги решили расторгнуть отношения ,они всегда будут родными людьми друг другу и постараются сохранить если не любовь,то ,хотя бы ,дружбу.