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Актер Павел Прилучный обьявил о разводе

прилучнийПопулярный актер сериалов Павел Прилучный рассказал на своей странице в Инстаграм о непростом решении развестись с женой.

По его словам,их семья всегда делилась с поклонниками радостными новостями,но теперь настала пора новостей грустных.

«Наша красивая история любви,должна остаться красивой. А для этого ее надо вовремя остановить»-написал артист.

Несмотря на то,что супруги решили расторгнуть отношения ,они всегда будут родными людьми друг другу и постараются сохранить если не любовь,то ,хотя бы ,дружбу.

Tags: , , | Category: Новости, Россия, Шоу-бизнес ﻿
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