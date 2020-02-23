Февраль 23rd, 2020

Вспышка коронавируса в Италии: в Венеции отменяют карнавал, в Милане — показы мод и футбольные матчи

Власти Италии заявили о резком росте числа заболевших новой коронавирусной инфекцией в стране. К вечеру 23 февраля зафиксированы 152 случая заболевания и три смертельных исхода, сообщает Ansa. 26 заразившихся находятся в тяжелом состоянии в больницах. Это крупнейшая вспышка COVID-19 в Европе.

Вирус распространился на севере Италии, в основном в административных областях Ломбардия и Венето. Также есть заразившиеся в областях Эмилия-Романья, Лацио и Пьемонт.

Во многих городах вводятся строгие ограничительные меры. Пострадавшие регионы закрываются на карантин. Отменяются занятия в школах и университетах, приостановлены разнообразные публичные мероприятия, в том числе спортивные. Ранее сообщалось об отмене нескольких футбольных матчей Серии А. В Ломбардии прекращены все религиозные службы в церквях и храмах.

В Милане, где проходит Неделя моды, дом Армани объявил, что 23 февраля проведет показ мод без зрителей за закрытыми дверями. Мероприятие будет транслироваться на сайте модного дома.

Театр «Ла Скала» объявил об отмене всех спектаклей, начиная с воскресенья.

В Венеции будет досрочно завершен ежегодный Венецианский карнавал. Запланированные мероприятия состоятся только в воскресенье. Прочие городские мероприятия также отменяются вплоть до начала марта.

Италия прекратила авиасообщение с Китаем, с которого в декабре 2019 года началось распространение COVID-19. С начала эпидемии в КНР инфекцией заразились более 77 тысяч человек, погибли 2442 человека. За пределами Китая крупнейшими очагами заболеваний стали Япония и Южная Корея. В Японии заболели более 750 человек, в основном, это пассажиры круизного лайнера «Даймонд Принсесс», стоящего в порту Иокогамы. Трое пассажиров погибли. В Южной Корее число заразившихся превысило 600 человек, пятеро погибли. Всего, по состоянию на 23 февраля, в мире за пределами КНР COVID-19 заразились более 1800 человек. 20 человек погибли.