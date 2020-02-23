Февраль 23rd, 2020

Волочкова снова порадовала поклонников.

44-х летняя Анастасия Волочкова продолжает доказывать на личном примере,что с возрастом человек не становиться мудрее и умнее.

Недавно на ее странице в Инстаграме появилось видео, в котором Волочкова пыталась поздравить россиян с каким то праздником. Но из ее несвязанной речи поклонники мало что поняли. Балерина решила исправить ситуацию поговорив с котом,но и это не помогло.

После несостоявшегося спича Волочкова начала есть салат. Из всего увиденного,поклонники сделали вывод,что где то за кадром явно была еще бутылка алкоголя.

Не впервые уже скандальная балерина публикует в сети фото и видео ,из которых становиться понятно,что общественное мнение ее совсем не волнует.