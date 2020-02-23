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Волочкова снова порадовала поклонников.

волочкова44-х летняя Анастасия Волочкова продолжает доказывать на личном примере,что с возрастом человек не становиться мудрее и умнее.

Недавно на ее странице в Инстаграме появилось видео, в котором Волочкова пыталась поздравить россиян с каким то праздником. Но из ее несвязанной речи поклонники мало что поняли. Балерина решила исправить ситуацию поговорив с котом,но и это не помогло.

После несостоявшегося спича Волочкова начала есть салат. Из всего увиденного,поклонники сделали вывод,что где то за кадром явно была еще бутылка алкоголя.

Не впервые уже скандальная балерина публикует в сети фото и видео ,из которых становиться понятно,что общественное мнение ее совсем не волнует.

Tags: , , | Category: Новости, Россия, Шоу-бизнес ﻿
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