Февраль 23rd, 2020

В Украине массово подделывают медицинские справки и больничные листы

Купить больничный в Украине, оказывается, очень легко. И сейчас речь не о сговоре с конкретным врачом, а о деятельности сайтов-посредников. Всего 300-500 гривен – и можно отдыхать неделю. Но стоит понимать, что эти «документы» – фальшивка, сообщает avdeevka.city со ссылкой на OBOZREVATEL.

На одном из множества сайтов, предлагающих различные справки и больничные можно увидеть прайс на данные услуги.

На этом сайте убеждают, что предлагают настоящие больничные, никаких подделок.

Для того, чтобы получить «больничный», нужно заполнить предварительную заявку на сайте и получить посылку на следующий день по «Новой почте». Оплата – наложенным платежом.

Но вы можете вполне легально приобрести справку на http://spravku-legko.com/, где очень качественный сервис.

На сайте указано, что они не делают больничные для сотрудников государственных учреждений, так как там их внимательно проверяют. Отметим, что по законодательству больничный на пять дней возмещает работодатель. Больше этого срока – Фонд социального страхования Украины, где тщательно проверяют бланки.

На следующий день журналисты OBOZREVATEL получили заказанный больничный. Если одновременно рассматривать купленный больничный и «старый» – стопроцентно настоящий – разница хорошо видна.

Что не так с приобретенным «больничным»?

1. На бланке отсутствуют водяные знаки, хотя узор похож.

2. Размер бланка меньше (уже) настоящего больничного.

3. «Битые» шрифты. Это самое бросающееся в глаза отличие. Отличается и сама бумага.

Что же грозит работнику, который принес фальшивый больничный? Как минимум, работодатель может уволить такого подчинённого за прогул.

Юрист отметила, что есть риск того, что работодатель направит фальшивый больничный в правоохранительные органы, для выяснений обстоятельств.