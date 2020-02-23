В Турции в результате землетрясения погибли как минимум семь человек

В результате землетрясения на востоке Турции погибли как минимум семь человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министра внутренних дел страны Сулеймана Сойлу.

Среди пострадавших четверо детей, отметил министр. Еще пятеро граждан Турции получили травмы и были госпитализированы.

Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировали 23 февраля на границе с Ираном в провинции Ван. Сообщается, что эпицентр располагался в 141 километре к западу от города Тебриз. Очаг подземных толчков залегал на глубине пяти километров.