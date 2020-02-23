Февраль 23rd, 2020 В сети появился альтернативный сценарий «Звездный Войн», который запретил Disney «Звездные войны». Как много в этом названии. Было. Всего за несколько лет талантливому менеджменту в лице Алана Хорна, Кэтлин Кеннеди и Боба Айгера удалось совершить казалось бы невозможное, добившись того, что большей части поклонников саги стало откровенно плевать на то, что же там снимает «Дисней». Последних джедаев» и все то же руководство студии, давшее им зеленый свет. Райан Джонсон повеселился на славу, зарубив практически все сюжетные линии, которые могли быть использованы в третьей части трилогии «Диснея». Сопротивление? Уничтожено под корень, осталось 25 человек на последнем корабле. Люк Скайуокер? Лузер и ничтожество, который умер от перенапряжения. Сноук? Недалекий дурачок в золотом халате, который умер и всем на это плевать. Рей? По-прежнему Мэри Сью богиня, которая снова побеждает Рена в схватке.Я могу долго продолжать этот список, но думаю, смысл понятен. В ситуации, когда Джонсон не оставил практически никаких внятных сюжетных заделов, которые можно было бы использовать в финале, создатели девятого эпизода с самого начала были поставлены в почти безвыходную ситуацию. У них практически не было шансов сделать фильм, достойный оригинальной трилогии. В самом лучшем случае они могли попробовать минимизировать ущерб и сделать просто неплохое кино.

Колин Треворроу Колин Треворроу Я не буду рассказывать, почему девятый эпизод «Звездных войн» это неудачный фильм. На просторах сети есть многочасовые ролики, в которых подробно расписывается что и почему не так с этой картиной. Отмечу лишь, что фиаско было практически неизбежным. За это, во многом, стоит поблагодарить «» и все то же руководство студии, давшее им зеленый свет.повеселился на славу, зарубив практически все сюжетные линии, которые могли быть использованы в третьей части трилогии «Диснея». Сопротивление? Уничтожено под корень, осталось 25 человек на последнем корабле. Люк Скайуокер? Лузер и ничтожество, который умер от перенапряжения. Сноук? Недалекий дурачок в золотом халате, который умер и всем на это плевать. Рей? По-прежнемубогиня, которая снова побеждает Рена в схватке.Я могу долго продолжать этот список, но думаю, смысл понятен. В ситуации, когда Джонсон не оставил практически никаких внятных сюжетных заделов, которые можно было бы использовать в финале, создатели девятого эпизода с самого начала были поставлены в почти безвыходную ситуацию. У них практически не было шансов сделать фильм, достойный оригинальной трилогии. В самом лучшем случае они могли попробовать минимизировать ущерб и сделать просто неплохое кино. Но этого не случилось. Вместо того, чтобы поддержать занимавшуюся созданием девятого эпизода команду, «Дисней» попросту уволил изначального режиссера Колина Треворроу. Он работал над фильмом с 2015 по 2017 год. Вместо него в проект был привлечен Дж. Дж. Абрамс чему, я так подозреваю, последний был не особо рад. Ему чуть ли не впервые в жизни пришлось доводить до конца то, что он начал. А это достаточно сложно, когда твой авторский подход в основном состоит из использования приема mystery box. Что в итоге получилось у Абрамса всем известно. Но что могло получиться у Треворроу? Недавно в интернете начали всплывать описания и концепт-арты альтернативного сценария девятого эпизода, законченного им и Дереком Конноли 16 декабря 2016 г. — за год до выхода «Джедаев» и за две недели до смерти Кэрри Фишер. Теперь же всплыл и сам сценарий. Он носит название «Дуэль судеб» (Duel of the Fates). Подлинная ли эта работа? По формату и стилю документ вполне соответствует стандартному голливудском сценарию. И в обычной ситуации я бы не задавался таким вопросом, но девятый эпизод все же особый случай. Во-первых, в сети есть подробные пересказы его сюжета и много артов. А во вторых, у ЗВ огромная фанбаза. Так что я допускаю возможность, что какой-то фанат мог собрать все эти описания воедино и написать своеобразный сценарный фанфик. Но судя по комментариям людей, которые собственно первыми и рассказали про существование работы, это все же настоящий документ. Так что я рискну им поверить. Итак, сценарий Треворроу и Конноли начинался со следующего вступительного текста: Железная хватка ПЕРВОГО ОРДЕНА распространилась на самые дальние уголки галактики.Только несколько удаленных планет остаются незанятыми. Предательские действия наказываются смертью. Решив задушить растущие волнения, Верховный лидер КАЙЛО РЕН заглушил все коммуникации между соседними системами. Возглавляемое ЛЕЕЙ ОРГАНОЙ Сопротивление запланировало секретную миссию, чтобы предотвратить свое уничтожение и проложить путь к свободе… После него действие переносилось на окруженную орбитальным кольцом планету Куат. Кольцо использовалось в качестве базы для флота Первого ордена. Финн, Роуз, По и ВВ-8 пытались уничтожить структуру, но терпели неудачу. Их окружали штурмовики, но тут появлялась Рей и спасала друзей. Далее в голове По рождалась безумная идея захватить дредноут и использовать его для побега. Благодаря трюку с контролем разума, Рей удавалось заставить команду корабля увести его на повстанческую базу на планете Корилев. Стоит сказать, что сценарий не оговаривал, сколько конкретно прошло времени с событий восьмого эпизода. Но судя по мелким деталям вроде того, что Рей заметно повзрослела, а у Хакса появилась седина, речь идет о как минимум нескольких годах. В сценарии Рей ходила в черном и носила двойной световой меч, в котором использовались остатки меча Анакина Тем временем Кайло Рен посещал заброшенный замок Дарта Вейдера на планете Мустафа (во время путешествия он слышал голос Люка, призывавшего его бросить темную сторону). Там он находил голокрон с записью, сделанной императором Палпатином перед событиями «Возвращения джедая». Палпатин говорил своему ученику, что если Люк вдруг сумеет его убить, Вейдер должен доставить сына на планету Ремникор к мастеру ситхов Тору Валуму, который некогда обучал его.

Тор Валум Тор Валум Во время проигрыша записи встроенное защитное устройство сканировало Рена, определяло, что это не Вейдер, после чего пускало в него красную молнию. Рен выживал, но получал серьезное ранение, поражавшее его кожу. После лечебных процедур он закрывал затронутые участки мандалорианской броней, а затем надевал новый шлем. К сожалению, вопрос о том, что это за такая продвинутая система безопасности, которая вначале дает прослушать секретное сообщение, и лишь потом пытается убить нарушителя, так и остался без ответа.



К слову, после завершения лечения, Рен снова разговаривал с шлемом своего деда и говорил, что его слабость заключалась в том, что он позволил любви влиять на его решения. После этого Рен выбрасывал шлем Вейдера К слову, после завершения лечения, Рен снова разговаривал с шлемом своего деда и говорил, что его слабость заключалась в том, что он позволил любви влиять на его решения. После этого Рен выбрасывал шлем Вейдера На Корилеве Сопротивление обсуждало дальнейшие действия. Выяснялось, что на захваченном дредноуте хранилось много оружия и техники, которым можно вооружить целую армию. Вот только у Сопротивления нет армии. Поэтому По предлагал следующий план: отправить небольшой отряд на Корусант, чтобы активировать спрятанную в полуразрушенном храме джедаев древнюю систему связи. Используя ее, Сопротивление могло бы отправить сообщение по всей галактике в обход глушилок Первого ордена и спровоцировать восстание по всей галактике. В итоге, на это задание отправлялись Финн, Роуз, C-3PO и R2D2. Согласно сценарию Треворроу, на Корусанте располагалась цитадель Первого ордена, представлявшая собой гигантский корабль. Там же мы проживал наш старый знакомый генерал Хакс. После событий восьмого эпизода он провозгласил себя канцлером и теперь любит коротать вечера, устраивая публичные казни повстанцев при помощи лазерной гильотины. Еще один странный штришок — Хакс внезапно уверовал в то, что чувствителен к Силе. В его покоях хранился световый меч. Также, в сценарии было несколько сцен, где Хакс пытался силой разума сдвинуть предметы (естественно, безрезультатно). Достаточно странное развитие для персонажа, который до этого вроде как презрительно относился к Силе. Параллельно нам показывали тренировки Рей. Во время них у героини случалось видение с планетой Мортис — неким древним миром, где давным-давно жили темная и светлая сущность, создававшие баланс в Силе. В видении, Рей сражалась с Реном в гигантском зале с двумя тронам и проигрывала битву. Призрак Люка подтверждал, что Мортис существует на самом деле и Рей видела будущее — но говорил ей, что его еще можно изменить. Чтобы узнать местоположение Мортиса, Рей принимала решение отправиться на планету Бонадан. Компанию ей составляли По и Чубакка. К этому моменту сценарий четко давал понять, что у По и Рей вспыхнули взаимные чувства (по типу Леи и Соло в «Империи»). Это очень мило, особенно с учетом того что в предыдущих двух фильмах у них была аж одна совместная сцена. В финальных кадрах «Последних джедаев». Когда герои готовились к отлету, Корилев атаковала эскадра сил Первого ордена, взрывавшая планету. В результате По и Рей приходилось уходить от преследующих их истребителей и корабля рыцарей Рена, лавируя между каменными обломками. Это еще одна из многих явных отсылок к пятому эпизоду, имевшаяся в сценарии Треворроу.





Бонадан Бонадан На Бонадане Рей встречалась с чувствительным к Силе пришельцем, помогавшим ей проложить путь к Мортису. На обратном пути наши герои сталкивались с четверкой рыцарей Рена. Следовала пара экшн-сцен, а затем и рукопашная, в ходе которой Рей брутально убивала их всех, причем последнего из рыцарей фиолетовой молнией (перед этим у нее случалось новое видение).

Герои сражаются с рыцарями Рена Герои сражаются с рыцарями Рена После стычки Рей использовала трюк с контролем разума, чтобы заставить По вернуться назад к Сопротивлению (на прощание она целовала его), после чего садилась в корабль рыцарей Рен и улетала на Мортис. Чтобы попасть к планете, ей приходилось нырнуть в черную дыру. Сцена перехода сопровождалась рядом странных визуальных образов в стиле сцены в пещере в восьмом эпизоде. Пока разворачивались все эти события, Рен прибывал на планету Ремникор, которая представляла собой что-то вроде гигантского кладбища, усыпанного останками ситхов и джедаев. Вскоре он находил Тора Валума — великого мастера ситхов, живущего уже 7000 лет, про которого по каким-то причинам мы никогда раньше не слышали.

Во время пребывания Рена на Ремникоре происходил эпизод, подозрительно напоминающий сцену из «Империи», в котором он сражался с видением Дарта Вейдера.

Валум соглашался потренировать Рена и учил его, как становиться сильнее, высасывая Силу из живых существ. После этого Рен естественно высасывал жизнь из своего горе-учителя, чтобы обрести его способности. По всей видимости, он был первым за 7000 лет ситхом, додумавшимся до этого. Затем Рен отправлялся на Мортис, где согласно видению он должен был обрести невиданную силу. Что касается Леи, то она совершала визит на планету, где теперь обосновался Лэндо и просила старого друга присоединиться к борьбе и убедить флот своих друзей-контрабандистов атаковать Первый орден. Тот говорил ей, что был бы рад помочь, но это чистое безумие и ничего не получится. Тем временем, диверсионный отряд Сопротивления прибывал на Корусант. Героям удавалось активировать систему в храме джедаев и отправить послание. Но их радость длилась недолго. Рен видел движущийся по небу луч света с сообщением Леи и при помощи Силы останавливал его в космосе, а затем усилием мысли уничтожал систему связи на Корусанте. Появлялись штурмовики. Финну удавалось бежать, Роуз же попадала в плен, где ее пытали. Еще один важный момент, про который стоит упомянуть. В отличие от Райана Джонсона, Треворроу вспоминал про происхождение Финна. В сценарии было несколько сцен, в которых он переживал по поводу штурмовиков, с которыми раньше служил, и которые погибли из-за его действий. Во время пребывания на Корусанте Финн брал в плен солдата и рассказывал ему свою историю, после чего отпускал. Позже тот со своим подразделением переходил на сторону Сопротивления. Рей, а затем и Рен прибывали на Мортис — месту сосредоточения огромной Силы и вообще, достаточно странной планете, где смена сезонов происходила буквально за несколько часов. По пути к древнему тронному залу они последовательно проходили через ряд видений. Так, Рей наблюдала своих родителей. Рен заново переживал несколько воспоминаний с Ханом Соло, включая его убийство. На Корусанте Финну удавалось найти огромное убежище, где прятались местные жители и дезертиры-штурмовики. Много людей, но мало оружия. Он произносил пламенную речь про то, что пора сбросить иго Первого ордена, после чего связывался с Сопротивлением (да, я помню, что по сюжету переговоры между планетами были невозможны из-за глушилок — только вот авторы сценария явно про это забыли) и просил отправить дредноут с техникой на Корусант, чтобы начать восстание. Лея получала сообщение и колебалась. Но По убеждал ее рискнуть, говоря что-то в духе «борьба с Империей была твоей войной, а эта война наша, так что дай нам сразиться». И вот, наступала кульминация. На Корусанте начиналось восстание под предводительством Финна. Вскоре прибывал дредноут и повстанцы высаживали на планету тяжелую технику. Чубакка садился в кресло пилота X-Wing, По же управлял «Соколом».











Происходило множество событий. Роуз удавалось бежать и саботировать навигационный компьютер цитадели. R2D2 получал серьезные повреждения. Чубакку сбивали. В момент отчаяния По направлял «Сокол» на строй AT-AT, подрубая им ноги. В конце концов, когда корабли Первого ордена окружали дредноут и казалось, что все потеряно, появлялся флот состоящих из кораблей контрабандистов. Конечно же, Лэндо передумал и решил помочь Лее. Это в корне меняло ход битвы. Поняв, что он «проиграл звездные войны», Хакс убивал себя при помощи светового меча. Оставшиеся в живых бойцы Первого ордена пытались бежать, подняв цитадель в воздух и совершив прыжок в гиперпространство. Но из-за диверсии Роуз вместо безопасной точки корабль врезался в пустынную планету. Сопротивление побеждало. Рей и Рен же наконец встречались у лестницы, ведущей в тронный зал. Рей говорила, что все вспомнила. На самом деле, это Рен убил ее родителей. Сноук приказал своему ученику найти и ликвидировать всех чувствительных к силе детей, которые могли бы представлять потенциальную угрозу для Первого ордена. Поэтому, родители спрятали Рей на Джакку.

Мортис Мортис Рен признавал, что действительно убил родителей героини, после чего начинался бой. Во время битвы, световой меч задевал голову Рей, она теряла зрение и падала. В лучших традициях голливудских фильмов, Рен не подходил, проверить жива ли она, и вместо этого направлялся в тронный зал, желая получить обещанную видением невиданную силу. Но выяснялось, что там ничего не осталось. Тут же появлялся призрак Люка, который перехватывал его световой меч и после очередной попытки убедить Рена остановиться говорил ему, что он не Скайуокер. Сама Сила помогала ослепленной Рей подняться на ноги. Она добиралась до зала и произносила, что больше не будет подчиняться старым догматам о том, что джедай должен отрицать гнев и скрывать любовь. Рей снова сходилась в поединке Реном, в этот раз, побеждала его. Чтобы спастись, Рен применял трюк Тора Валума и начинал высасывать из нее жизнь. Но в решающий момент Лея связывалась с сыном через Силу и просила вернуться домой. Услышав голос матери тот… соглашался. Рен возвращал Рей жизнь и, как это описывается в сценарии, превращался в «пустую оболочку, человека без силы, испуганного мальчика». В последнее мгновение жизни он сообщал Рей, что ее фамилия Солана. После этого Рен умирал. Рей теряла сознание и попадала в финал «Гарри Поттера» сияющее астральное пространство, где она встречала Йоду, Люка и Оби-Вана. Те говорили ей, что подход джедаев был слишком ограниченным. Рей же сумела совместить в себе и темную и светлую сторону, обретя баланс. Йода предлагал ей выбор: или остаться в астральной плоскости или же вернуться назад. В концовке сценария нам показывали церемонию награждения героев Сопротивления. Чубакка получал медаль. По отправлялся на «Соколе» искать Рей. Восстановленный R2D2 транслировал Лее youtube-нарезку лучших моментов из оригинальной трилогии и та начинала плакать. Финн и Роуз открывали на удаленной планете Модеста прибежище для чувствительных к Силе детей. В финальных кадрах мы видели появляющуюся на горизонте фигуру Рей, которая пришла, чтобы обучить новое поколение джедаев. Конец.

Что ж, вот таким был сюжет ранней версии девятого эпизода. В кратком изложении он наверно действительно звучит несколько лучше того, что нам выдал Абрамс. Хотя я бы конечно не слишком переоценивал эту работу. Многие ее преимущества проистекают из того, что нам есть с чем сравнивать. Но если представить, что именно этот сюжет был бы использован при съемках девятого эпизода, была бы реакция столь же позитивной? Скажем так, я не уверен. Если говорить про хорошие вещи, то конечно стоит сказать, что Треворроу куда ответственнее отнесся к развитию персонажей. Финн проходил свой путь до конца, становясь подлинным лидером восстания. При этом он наконец-то вспоминал, что когда-то был штурмовиком и под шлемами его противников скрываются такие же люди. В отличие от восьмого эпизода, По не был мальчиком для битья, использовавшимся авторами исключительно для преподнесения зрителям актуальной социальной повестки. У C-3PO и R2D2 было существенно больше экранного времени. Приятно, что авторы вспомнили про Чубакку и дали ему героическую сцену. Также, в скрипте не было бесконечных сцен ложной смерти героев (при просмотре «Восхода Скайуокер» я сбился со счету, сколько раз кто-то вроде умирал, чтобы через секунду его воскресили). Еще один плюс заключался в том, что авторы не злоупотребляли всяческими шутейками. На самом деле, юмора в сценарии было относительно немного. Но при всем при этом в скрипте безусловно хватало больших сюжетных дыр и клише. Я, конечно, постарался обратить внимание на самые очевидные из них во время обзора — но уверяю, их было куда больше. Одна из наиболее странных вещей скрипта это непонятно откуда взявшаяся любовная линия По и Рей. Могу лишь предположить, что в момент написания сценария сюжет «Последних джедаев» был иным. Потому что в фильме эти герои впервые появляются в одном кадре лишь в финальной сцене, из-за чего достаточно необычно видеть, что теперь они вдруг влюблены друг в друга. Также мне показалось очень неправдоподобным внезапное финальное решение Рена перейти на сторону света. Неужели все, что ему требовалось — это лишь услышать голос матери? Одной из наиболее существенных проблем сценария является злодей. Убийство Сноука пробило огромную дыру в сюжете девятого эпизода, оставив его без вменяемого антагониста. В самом деле мы что, должны были поверить в то, что Кайло Рен представляет угрозу для Рей, когда она уже дважды побеждала его (причем без тренировок)? Или ей угрожает превратившийся в откровенного клоуна Хакс? Треворроу попытался исправить ситуацию, введя в сюжет древнего учителя Палпатина, про которого никто никогда раньше не слышал. Но думаю мне не нужно объяснять, почему это получилось не очень убедительно (и не говоря уже о том, что Рен потом с легкостью его убил). С другой стороны, воскрешение Палпатина было еще ужаснее. Если честно, мне кажется, что у этой проблемы (по крайней мере, в рамках сюжетной структуры, где девятый эпизод закрывает свою трилогию), вообще не было приемлемого решения. Когда ты снимаешь завершающий фильм вроде как эпичной серии о борьбе добра со злом, но у тебя попросту нет опасного противника для героев, потому что предыдущая часть слила в унитаз все наработки предшественника — тут очень сложно придумать что-то вменяемое. Ну и в целом стоит отметить, что этот скрипт при чтение оставляет ощущение грубоватости. Диалоги в нем откровенно простые, а то и примитивные (моя любимая фраза из текста «No one is no one»), описания достаточно скупые. Это что-то вроде первого сырого драфта. После соответствующей доработки и огранки из этого возможно и получился бы приемлемый фильм. Увы, история не знает сослагательного наклонения. Спустя всего две недели после завершения сценария умерла Кэрри Фишер. В принципе, работу Треворроу можно было бы переработать таким образом, чтобы обойтись без Леи, дав ей погибнуть за кадром. Также, было еще не поздно поменять сюжет «Джедаев» и сделать так, чтобы Лея пожертвовала собой, вместо адмирала Холдо протаранив флот Первого ордена, а Люк остался в живых. Но в «Диснее» так верили в триумф «Джедаев» и Джонсона, что решили ничего не менять и вместо этого использовать материал, оставшийся со съемок «Пробуждения Силы», чтобы вставить Лею в девятый эпизод. В результате, его сюжет начали переделывать таким образом, чтобы сюжетно обосновать имеющиеся кадры с Кэрри Фишер. Когда «Последние джедаи» вышли на экраны, спровоцировав соответствующую реакцию среди зрителей и продемонстрировав существенное падение сборов, в «Диснее» поняли, что совершили большую ошибку. Это также оказало влияние на сценарий девятого эпизода. Первой под нож пошла Роуз. Треворроу уделил ей достаточно много времени — но крайне негативная реакция фанатов на этого персонажа предопределила ее судьбу. Но и это было не все. По слухам, Кэтлин Кеннеди в своей обычной манере постоянно давила на Треворроу, требуя от него все новые и новые изменения. В итоге, в какой-то момент режиссер попросту не выдержал прессинга, после чего повторилась история «Изгоя-один» и «Соло». В «Диснее» указали Треворроу на дверь. Его место занял Дж. Дж. Абрамс, который привлек в проект нового сценариста Криса Террио. Затем была целая чехарда переписываний. В какой-то момент кто-то (предположительно, Абрамс), предложил решить проблему злодея, воскресив Палпатина. Тогда это видимо казалось отличным решением. Ведь все фанаты любят императора и узнав о его возвращении, конечно же пойдут на фильм и обеспечат кассу, даже не задаваясь вопросом, как это возможно. Но это был еще не конец. В дальнейшем сценарий еще неоднократно переделывался (некоторое время над ним вроде бы даже поработал сам Джордж Лукас), так что в итоге от первоначального варианта мало что осталось. Затем были съемки, а потом масштабные пересъемки. Чтобы понять, в какой манере велось создание фильма, приведу один пример. Изначально предполагалось, что во время финальной конфронтации призраки джедаев (Оби-Вана, Анакина, Мэйса Винду) помогут Рей победить Палпатина. Соответствующие сцены с актерами были отсняты, но в итоге их вырезали из фильма из-за… Китая. Дело в том, что в китайской культуре духи играют важную роль — и в «Диснее» испугались что сцена, в которой призраки помогают свергнуть «представителя власти» может быть негативно воспринята китайскими цензорами (это не шутка). Так что от нее избавились. Чтобы вы понимали всю иронию момента — «Звездные войны» в Китае вообще не пользуются популярностью, и все попытки «Диснея» привить местным зрителям любовь к далекой галактикой завершились провалом. В итоге мы получили, то что получили — эдакий фильм-Франкенштейн. В нем все еще можно найти лишь несколько кусочков эпохи Треворроу — вроде того, что Лэндо помогает созвать флот, Лея обращается к сыну через Силу чтобы спасти Рей, и финальной конфронтации в зале с большом троном. Но думаю, что это слабое утешение как для Треворроу, так и для фанатов. Если бы ранняя концепция Треворроу была положена в основу девятого эпизода и студия вместо того, чтобы давить на режиссера (что в итоге привело к его увольнению), дала ему время, чтобы проработать сюжет, думаю, его фильм определенно вышел бы лучше чем то, что наснимал Абрамс. Но положа руку на сердце, я никак не могу сказать, что речь идет о неком потерянном шедевре. В работе Треворроу хватало слабых и странных моментов. Что-то из этого можно было исправить и подлатать, но далеко не все. С другой стороны, сложно обвинять лично Треворроу в этом. Он унаследовал франшизу после фильма Джонсона — и я, откровенно говоря, слабо представляю, какое чудо могло спасти ее на этом этапе. Во всем, что случилось, в первую очередь виновато руководство Дисней, умудрившееся запустить новую трилогию не имея никакого внятного плана по ее развитию. Но увы, в отличие от далекой галактики, в нашем мире далеко не все заканчивается хэпи-эндом. https://kiri2ll.livejournal.com/1409475.html Режиссер Роб Маршалл нашел актера на роль принца Эрика в ремейке черной «Русалочки»

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