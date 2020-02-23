Февраль 23rd, 2020

В Рио-де -Жанейро стартовал карнавал

Неделя накануне начала Великого поста — это время карнавалов. В пятницу стартовал самый шумный и красочный — карнавал в Рио-де-Жанейро.

Карнавал всегда начинается в пятницу . В этом году эта дата 21 февраля. Он охватывает следующие несколько дней и заканчивается 26 февраля, день начала Великого поста.

События происходят в Рио-де-Жанейро, самом космополитическом городе Бразилии. Все основные соревнования по самбе между конкурирующими школами танца и парадами проходят на Самбадроме — специально построенном месте для карнавала. После официальных мероприятий вечеринка выплескивается на улицы в каждом уголке города.

Парады самбы пройдут в этом году 22, 23 и 24 февраля, а Парад чемпионов — в субботу 29 февраля, на котором свое мастерство танца продемонстрируют шесть лучших школ.



