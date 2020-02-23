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В Китае продолжают массово умирать от коронавируса — уже почти 2500 жертв

© СС0 Public Domain

Число жертв коронавируса в Китае возросло до 2442 человек, заразились более 78 тыс. Об этом сообщает Национальная комиссия по здравоохранению КНР.

Только за прошедшие сутки количество заболевших выросло на 700 человек, умерли свыше 100. Большая часть зараженных находится в провинции Хубэй, откуда распространился вирус — 64 084 случаев заболевания и 2346 смерти.

Всего излечились, как уточняется, 23 122 человека.

По количеству инфицированных после Китая лидирует Япония — там коронавирус обнаружили у 751 человека, несколько зараженных погибли. В ЕС лидером стала Италия — 79 случаев заражения, два человека погибли, уточняет South China Morning Post.

Tags: | Category: Мир, Новости ﻿
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