Сторонник теории плоской Земли разбился на самодельной паровой ракете, пытаясь доказать теорию (видео)

Сторонник теории плоской Земли Майк Хьюз из Калифорнии разбился на самодельной ракете. Об этом сообщает TMZ. Видео инцидента в своем Twitter опубликовал журналист Джастин Чепман.
У летательного аппарата «на паровой тяге» неправильно сработал посадочный парашют. Система самостоятельно отделилась без человека, и летательный аппарат на полной скорости врезался в землю.
В 2018 году Хьюз уже совершал аналогичный полет. Тогда ему удалось подняться на 520 метров, однако при приземлении он повредил спину.
64-летний Хьюз работал водителем лимузина. На YouTube он прославился своими видеообращениями, где утверждал, что Земля имеет плоскую форму. Он строил свои ракеты, чтобы получить подтверждение своей теории.
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