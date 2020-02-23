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Специалисты рассказали, как узнать, что ваш смартфон прослушивают



Современные технологии могут по-настоящему удивлять! Сегодня мы можем общаться друг с другом на огромном расстоянии, даже, находясь при этом, в разных странах. Но вот одна незадача: смартфоны, с помощью которых мы говорим с нашими близкими, могут прослушивать. Как узнать, что к мобильному телефону подключился недоброжелатель? Специалисты Samsung рассказали, о нескольких простых методах.

Так что же это за методы? Есть восемь секретных кодов, которые дают возможность узнать интересную информацию.

  1. *#06#. Дает возможность узнать уникальный номер IMEI любого смартфона, даже iPhone.
  2. *#21#. Включенная переадресация звонков, сообщений и других данных. Очень удобно, если вы хотите проверить, не шпионит ли кто.
  3. *#62#. Эта команда позволит узнать, на какой номер идет переадресация входящих вызовов, если iPhone выключен или находится вне зоны действия сети.
  4. ##002#. Этот код отключает любую переадресацию звонков.
  5. *#30#. Предоставляет информацию об определении номера входящего абонента
  6. *#33#. Дает возможность увидеть информацию о блокировке исходящих поддерживаемых сервисов, таких как звонки, SMS и других данных.
  7. *#43#. Отображает информацию об ожиданиях вызова.
  8. *3001#12345#*. Открывает доступ к всем данным о SIM-карте, и уровень сигнала сотовой сети, даже нашлось место показателям приема сотового сигнала. Вся информация будет довольно быстро обновляться.

Category: Наука, Новости ﻿
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