Февраль 23rd, 2020

Специалисты рассказали, как узнать, что ваш смартфон прослушивают





Современные технологии могут по-настоящему удивлять! Сегодня мы можем общаться друг с другом на огромном расстоянии, даже, находясь при этом, в разных странах. Но вот одна незадача: смартфоны, с помощью которых мы говорим с нашими близкими, могут прослушивать. Как узнать, что к мобильному телефону подключился недоброжелатель? Специалисты Samsung рассказали, о нескольких простых методах.



Так что же это за методы? Есть восемь секретных кодов, которые дают возможность узнать интересную информацию.