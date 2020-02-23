Ребенок Илона Маска сможет сам выбрать себе пол

31-летняя певица Граймс, которая сейчас ждет первенца от 48-летнего основателя Tesla и SpaceX Илона Маска, сделала неожиданное заявление. Звезда написала в твиттере пост, заявив, что их будущий ребенок сам сможет выбрать свою гендерную принадлежность.
Она отметила, что пол малыша будет оставаться неопределенным, пока он сам не пример решения на этот счет. На вопрос подписчика Граймс ответила, что «они» (в общении с ребенком будет использоваться именно это местоимение, а не «он» или «она») сможет самостоятельно выбрать идентичность. В недавнем интервью певица рассказала, что хочет растить ребенка в скромной обстановке — у своего деда в лесном домике.
Я хочу, чтобы мой ребенок рос в лесу. Мы не станем жить у деда на постоянной основе, но часто будем проводить там время, чтобы малыш жил в скромной обстановке, — призналась она. Граймс рассказала, что в доме дедушки не так много соблазнов, которые подстерегали бы ребенка в большом мегаполисе.
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