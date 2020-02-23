Февраль 23rd, 2020

Ребенок Илона Маска сможет сам выбрать себе пол

31-летняя певица Граймс, которая сейчас ждет первенца от 48-летнего основателя Tesla и SpaceX Илона Маска, сделала неожиданное заявление. Звезда написала в твиттере пост, заявив, что их будущий ребенок сам сможет выбрать свою гендерную принадлежность.

Она отметила, что пол малыша будет оставаться неопределенным, пока он сам не пример решения на этот счет. На вопрос подписчика Граймс ответила, что «они» (в общении с ребенком будет использоваться именно это местоимение, а не «он» или «она») сможет самостоятельно выбрать идентичность. В недавнем интервью певица рассказала, что хочет растить ребенка в скромной обстановке — у своего деда в лесном домике.