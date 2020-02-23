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Путиномика: РЖД накрыл транспортный коллапс: Число брошенных поездов достигло исторического рекорда

Обвальное падение грузоперевозок по всей России, как внутренних, так и экспортных поставило российские железные дороги на грань транспортного коллапса.



Число брошенных поездов на сетях РЖД достигло исторического рекорда в 1,8 тысячи в сутки, сообщает Финанз.ру ссылаясь на «Коммерсант» со ссылкой на внутреннюю статистику транспортной монополии.

Количество составов, которые диспетчеры были вынуждены оставить без движения, в разы превышает норму: в 2014-18 гг в среднем в сутки простаивали 666 поездов. В прошлом году показатель вырос вдвое (1246 поездов), а в 2020-м — взлетел еще в 1,5 раза.

Обстановка на сети сложная, и это результат разбалансировки технологических процессов внутри РЖД, продолжающейся не первый год, говорит источник «Ъ» в отрасли.

Монополия продолжает закупать вагоны, следуя контрактам, но задействовать их в перевозках становится все сложнее. В январе погрузки на сети обвалился на 4,9% год к году.

Общий показатель грузооборота рухнул на 5,1% на фоне двузначного спада в перевозках сырья и промышленной продукции.

За месяц железными дорогами погружено на 10,9% меньше каменного угля, на 3,9% меньше нефти и нефтепродуктов, на 2,3% меньше химических и минеральных удобрений. Перевозки лесных грузов обвалились на 14,1%, зерна — на 21,7%, промышленного сырья и формовочных материалов — на 15,3%.

Январский показатель для РЖД стал вторым худшим за 7 лет статистики: сильнее — на 5,1% — грузоперевозки падали лишь в июне прошлого года.

В результате на путях копятся не задействованные в перевозках вагоны. Лишний парк в конце января превысил 290 тысяч единиц, что привело к замедлению оборота вагона на 5,2 суток относительно января 2019 года.

«При этом производство излишних вагонов бьет рекорды — за счет привлечения государственных денег, — говорит источник «Ъ». — Все это происходит при невыполнении принятой год назад долгосрочной программы развития ОАО РЖД, срыве сроков модернизации БАМа и Транссиба и на фоне неблагоприятной мировой конъюнктуры цен на генеральные грузы железных дорог».

Председатель экспертного совета Института исследования проблем железнодорожного транспорта П.Иванкин отмечает, что проблема брошенных поездов связана в первую очередь с дисбалансом парка полувагонов. «Порожние полувагоны стремятся на Кузбасс, — объясняет он. — Погрузка там сегодня ограничена в том числе ввиду логконтролей (отграничение погрузки на Восточный полигон). А дальше получается замкнутый круг. То отгрузить не могут, то принять порожний вагон некуда». Спад спроса на продукцию также серьезно ухудшает ситуацию, добавляет он.

Category: Новости, Россия ﻿
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