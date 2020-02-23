Февраль 23rd, 2020 Путиномика: РЖД накрыл транспортный коллапс: Число брошенных поездов достигло исторического рекорда Обвальное падение грузоперевозок по всей России, как внутренних, так и экспортных поставило российские железные дороги на грань транспортного коллапса.







Число брошенных поездов на сетях РЖД достигло исторического рекорда в 1,8 тысячи в сутки, сообщает Финанз.ру ссылаясь на «Коммерсант» со ссылкой на внутреннюю статистику транспортной монополии.



Количество составов, которые диспетчеры были вынуждены оставить без движения, в разы превышает норму: в 2014-18 гг в среднем в сутки простаивали 666 поездов. В прошлом году показатель вырос вдвое (1246 поездов), а в 2020-м — взлетел еще в 1,5 раза.



Обстановка на сети сложная, и это результат разбалансировки технологических процессов внутри РЖД, продолжающейся не первый год, говорит источник «Ъ» в отрасли.



Монополия продолжает закупать вагоны, следуя контрактам, но задействовать их в перевозках становится все сложнее. В январе погрузки на сети обвалился на 4,9% год к году.



Общий показатель грузооборота рухнул на 5,1% на фоне двузначного спада в перевозках сырья и промышленной продукции.



За месяц железными дорогами погружено на 10,9% меньше каменного угля, на 3,9% меньше нефти и нефтепродуктов, на 2,3% меньше химических и минеральных удобрений. Перевозки лесных грузов обвалились на 14,1%, зерна — на 21,7%, промышленного сырья и формовочных материалов — на 15,3%.



Январский показатель для РЖД стал вторым худшим за 7 лет статистики: сильнее — на 5,1% — грузоперевозки падали лишь в июне прошлого года.



В результате на путях копятся не задействованные в перевозках вагоны. Лишний парк в конце января превысил 290 тысяч единиц, что привело к замедлению оборота вагона на 5,2 суток относительно января 2019 года.



«При этом производство излишних вагонов бьет рекорды — за счет привлечения государственных денег, — говорит источник «Ъ». — Все это происходит при невыполнении принятой год назад долгосрочной программы развития ОАО РЖД, срыве сроков модернизации БАМа и Транссиба и на фоне неблагоприятной мировой конъюнктуры цен на генеральные грузы железных дорог».



Председатель экспертного совета Института исследования проблем железнодорожного транспорта П.Иванкин отмечает, что проблема брошенных поездов связана в первую очередь с дисбалансом парка полувагонов. «Порожние полувагоны стремятся на Кузбасс, — объясняет он. — Погрузка там сегодня ограничена в том числе ввиду логконтролей (отграничение погрузки на Восточный полигон). А дальше получается замкнутый круг. То отгрузить не могут, то принять порожний вагон некуда». Спад спроса на продукцию также серьезно ухудшает ситуацию, добавляет он. РЖД зафиксировали обвальное падение грузоперевозок по всей РФ

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