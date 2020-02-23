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Певица Валерия возглавит политическую партию.

валерияНедавно муж и продюсер Валерии Иосиф Пригожин поделился с журналистами важной новостью. Он сообщил,что Валерия намерена создать и возглавить политическую партию «Сильные женщины».Партия будет бороться за права женщин и против домашнего насилия.

Пригожин так же сказал,что ,по его мнению,присутствие женской партии в правительстве может принести много пользы. Во всем мире женщины все чаще занимают ключевые должности в управлении государством. Ярким примером являются такие лидеры наций ,как Маргарет Тетчер или Ангела Меркель.

Гражданскому обществу,по мнению Пригожина,очень не хватает умных,образованных,талантливых женщин способных отстоять свою позицию.

 

Tags: , , , | Category: Новости, Россия, Шоу-бизнес ﻿
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