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Отчет: более трети израильтян получают минимальную зарплату

 

По данным отчета общественной организации «Хедва», более трети работающих израильтян получали в 2018 году зарплату в размере минимальной (5.300 шекелей брутто – прим. НК) или менее. При этом число жителей страны с низкими доходами продолжает неуклонно расти.

 

 


Отмечается, что в среднем по странам OECD минимальную зарплату и менее получают лишь 15% работающего населения.

Согласно отчету, 21% работающих израильтян не имеют пенсионных накоплений.

Как утверждается в отчете, на фоне относительно низкой оплаты труда в Израиле происходит постепенное ослабление и сокращение среднего класса. Всего к среднему классу статистики относят примерно 54% населения Израиля.

Кроме того, доходы слабых слоев населения сильно отстают от общего роста ВВП, что грозит повышением уровня социальной напряженности.

Отмечается, что по данным «Битуах Леуми» доходы 21.6% жителей Израиля находятся ниже черты бедности.

Источник: israelinfo

Category: Израиль, Новости ﻿
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