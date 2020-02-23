Февраль 23rd, 2020

Обстрел Израиля: 21 ракета за четверть часа. «Железный Купол» сбил 10 ракет





Террористы Газы выпустили по израильской территории 21 ракету.



Ракеты были выпущены за 15 минут.

«Железный Купол» сбил 10 ракет, остальные упали на на открытой местности, так что, по счастью, никто не пострадал и не был причинен материальный ущерб. По другим сведениям, два минометных снаряда упали около забора безопасности.

На настоящий момент нет данных о пострадавших и ущербе.



«Бригады Аль-Кудса», боевое крыло террористической организации «Исламский джихад», взяли на себя ответственность за ракетный обстрел.



В заявлении террористов сказано, что этот обстрел был местью за гибель одного из боевиков группировки на границе Газы.