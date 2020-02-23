Февраль 23rd, 2020

Линдси Лохан возвращается в большое кино

По сведениям издания The Hollywood Reporter, актриса завершает переговоры по участию в триллере с элементами сверхъестественного «Cursed». В фильме, который снимет режиссер оригинальной дилогии «Я плюю на ваши могилы» Стивен Р. Монро, Лохан сыграет детектива полиции. Ее партнером станет обладатель «Золотого глобуса» Микки Рурк («Рестлер»).

Совместным производством «Cursed» займутся студии Angel Oak Films и Alt House Productions, а за продвижение на Европейском кинорынке в Берлине будет отвечать компания Angel Oak. Начало съемок запланировано на лето текущего года.

«Cursed» рассказывает историю известного психиатра доктора Дэвида Элдера (Рурк), который объединяется с детективом полиции Мэри Браниган (Лохан), чтобы остановить сбежавшего из психиатрического отделения пациента и предотвратить убийство пяти человек, удерживаемых в качестве заложников в отдаленном доме.

Поклонники таланта Рурка могли недавно видеть его в мелодраме «Берлин, я люблю тебя».