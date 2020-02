Февраль 23rd, 2020

Квентин Тарантино впервые стал отцом

Издание «Вести Израиль» сообщило о пополнении в семействе 56-летнего Квентина Тарантино и его 35-летней супруги Даниэллы — кинорежисер и израильская модель впервые стали родителями. У них родился сын. Роды прошли в больнице «Ихилов» в Тель-Авиве.

О беременности Даниэллы Пик стало известно в конце августа. Тогда звездная пара сделала публичное заявление, в котором с радостью сообщила о скором пополнении в семье. Интересно, что за несколько лет до встречи с Даниэллой кинорежиссер довольно категорично высказывался о браке и детях.

Даниэлла Пик и Квентин Тарантино

Поймите, я отказался от слишком многого в жизни для того, чтобы снимать кино. У меня нет жены, нет детей. Я пошел на эти жертвы, имея четкую цель. И я счастлив,

— утверждал Тарантино.

К слову, теперь Квентин придерживается точно похожей позиции относительно своей работы — незадолго до премьеры «Однажды в Голливуде» (Once Upon In Time In Hollywood) он заявил, что его следующий фильм станет для него последней киноработой. Видимо, теперь Тарантино решил сосредоточиться на семье.

Напомним, что кинорежиссер и израильская певица и модель познакомились десять лет назад в Израиле, где Тарантино представлял свою картину «Бесславные ублюдки» (Inglorious Bastards). Квентин и Даниэлла быстро закрутили роман, однако вскоре расстались.

Через несколько лет Тарантино и Пик снова начали встречаться, а в 2017 году влюбленные обручились. Свадьбу кинорежиссер и модель сыграли в ноябре прошлого года — церемония была тайной и прошла в Лос-Анджелесе.