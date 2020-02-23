Февраль 23rd, 2020

Коронавирус захватил Ближний Восток

Армения на две недели закрывает границу и прекращает авиасообщение с Ираном из-за распространения коронавирусной инфекции в исламской республике. Об этом в фейсбуке объявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Об аналогичных временных мерах также сообщили власти Турции. Кроме того, Грузия ограничила прямое авиасообщение с Ираном и ввела контроль на границе.

В результате вспышки COVID-19 в Иране заболели 43 человека. Еще восемь человек умерли от инфекции. Таким образом, исламская республика занимает второе место в мире по числу смертей от коронавируса — после Китая.