Февраль 23rd, 2020

Коронавирус в Израиле: реальная угроза заражения, новые инструкции минздрава





Девять зараженных коронавирусом южнокорейцев недавно посещали страну.

Они провели на Святой земле 8 дней в рамках тура, организованного католической церковью. Вместе с ними в группу входили 77 человек, отправившихся в Израиль в рамках тура, организованного. католической церковью.



Позже,когда был установлен точный маршрут их передвижения по Израилю, началось выявление тех, кто входил в контакт с этой группой туристов.

22 февраля Министерство здравоохранения Израиля опубликовало точные данные об этих местах.



«Коронавирус в Израиле: реальная угроза заражения, новые инструкции минздрава»



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Беэр-Шева. По требованию минздрава, в карантин были оправлены 30 учащихся одной из школ Беэр-Шевы — все они могли рядом находится с группой паломников из Южной Кореи при посещения заповедника Таль.



Кирьят-Хаим. По той же причине 14-дневный карантин был предписан 60 школьникам из Кирьят-Хаима, а также 5 их учителям и одному охраннику. В паломниками они могли пересекаться в заповеднике Масада (Мецуда).



Афула. В ночь на 23 февраля стало известно, что в контакте с туристами из Южной Кореи находились и 90 школьников из Афулы — всем они проведут 14 дней в карантине.



В минздраве уточняют, что все дети прошли медицинские проверки, в ходе которых не выявлено вируса, однако медики хотят полностью исключить возможность заболевания и его распространения.