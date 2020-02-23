Февраль 23rd, 2020

Коронавирус в Иране: власти лгут о последствиях и хаосе

Иранцы напуганы и злы из-за лжи правительства и средств массовой информации об эпидемии коронавируса в городе Кум и других населенных пунктах.



В субботу Тегеран заполонили слухи, а в городе Талеш произошли беспорядки из-за карантина, передает The Jerusalem Post.



«Ситуация в больнице пугающая. Даже медицинский персонал больницы, часть которого заражена коронавирусом, в ужасе», – рассказали очевидцы.



В Исфахане студенты-медики протестовали в местном университете из-за нехватки средств персональной защиты. К вечеру 22 февраля в Иране погибли по меньшей мере шесть человек, но официальные данные указывают на то, что количество зараженных составляет всего 20. Тем временем ходят слухи, что на самом деле инфицированы сотни, а то и тысячи человек.



Власти нескольких стран попытались запретить пересечение границы гражданами из Ирана и призвали паломников воздержаться от поездок. Так, гражданка Ливана, вернувшаяся из Кума, показала положительный результат на коронавирус. В свою очередь, министр здравоохранения Ливана, который связан с «Хизбаллой», сказал, что все в порядке.



В Турции власти пытались отслеживать иранцев, которые могут быть заражены. Кувейт и губернатор иракского города Майсан выразили обеспокоенность по поводу прибытия граждан из Ирана.



Тем временем иранское правительство, наплевав на безопасность, убедило граждан собраться в закрытых помещениях для голосования во время выборов. Режим хотел, чтобы явка избирателей превысила 11 миллионов. Вся информация о коронавирусе была зацензурирована. Новостные агентства молчали по поводу кризиса в секторе здравоохранения. Единственная информация, которая появилась на страницах СМИ, что цены на защитные маски были подняты.



В субботу, во второй половине дня чиновники закрыли все школы на воскресенье и понедельник. А мэр одного из городов был госпитализирован с коронавирусом. Другие чиновники были обеспокоены тем, что могут заболеть.



http://mignews.com/news/health/world/230220_92408_36960.html