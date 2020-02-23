Февраль 23rd, 2020

Китайцы заговорили об увеличении инкубационного периода короновируса

Все эвакуированные из Китая проходят обязательный карантин в течении 14 дней. Принято считать ,что именно такой инкубационный период у этой инфекции.Но ,на днях,китайские специалисты сообщили,что инкубационный период при инфицировании коронавирусом может превышать 14 дней и доходить до 27 суток.

Об этом в субботу, 22 февраля сообщили власти провинции Хубэй, где находится знаменитый на весь мир город Ухань.

Такой вывод китайцы сделали в результате наблюдения за инфицированными. Так, сообщается, что власти провинции Хубэй проинформировали, что у 70-летнего мужчины симптомы заболевания, вызванного коронавирусом, проявились только на 27 день после контакта с зараженной инфекцией сестрой.

Если это на самом деле так, то возможно, что подобное увеличение инкубационного периода существенно повлияет на методы борьбы с распространением вируса.