Февраль 23rd, 2020

Китайские ученые назвали возможных промежуточных носителей коронавируса

Промежуточными хозяевами нового типа коронавируса могут быть панголины, считают китайские ученые

Исследование проводили специалисты Южнокитайского сельскохозяйственного университета и лаборатории современного сельского хозяйства в Гуандуне. Они обнаружили, что геномная последовательность коронавируса у панголинов на 99% идентична геному коронавируса 2019-nCoV у заболевших людей.

Один из исследователей профессор Шэнь Юн И сообщил в ходе пресс-конференции в пятницу, что панголины могут быть не единственными промежуточными хозяевами вируса.



Панголины — родственники броненосцев и муравьедов, распространены в Азии и Африке. Основой их рациона являются насекомые. В Китае мясо панголинов считается деликатесом, а стоимость чешуи панголинов на черном рынке сравнима со стоимостью серебра.



Ранее китайские ученые высказывали мнение, что заразиться коронавирусом человек мог от змей или летучих мышей.



