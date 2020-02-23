Февраль 23rd, 2020

Кэртин Зета Джонс показала как проводит время

История любви Кэтрин Зета-Джонс и Майкла Дугласа – одна из самых красивых в Голливуде: пара вместе уже 20 лет, у супругов двое прекрасных детей. Они пережили немало трудностей, но по-прежнему вместе.

Ради Кэтрин Майкл оставил первую жену — в том же 2000 году он развёлся с Диандрой Дуглас, с которой прожил 23 года и воспитывал сына Кэмерона. В отместку первая жена ободрала Майкла как липку, отсудив половину его многомиллионного состояния.

У супругов один день рождения на двоих, но с разницей в четверть века – они оба родились 25 сентября. Сегодня Майклу 73, Кэтрин – 48, и они по-прежнему счастливы. Пара пережила немало испытаний – рак Майкла, лечение Кэтрин от биполярного расстройства и даже разрыв, который, к счастью, так и не привел к разводу. У супругов есть 14-летняя дочь Кэрис – красавица, вся в маму — и 17-летний сын Дилан.

На днях Кэтрин опубликовала на своей странице фото, на котором она катается верхом.Очевидно,что женщина до сих пор пребывает в отличной физической форме.