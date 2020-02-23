Февраль 23rd, 2020

Ирина Шейк снялась в рекламе нижнего белья Intimissimi

34-летняя Ирина Шейк является одной из самых востребованных моделей. Недавно она участвовала в показах Missoni, Etro, Salvatore Ferragamo и Versace в рамках Недели моды в Милане. А сегодня в сети появились снимки звезды из новой фотосессии для итальянской марки нижнего белья Intimissimi.

Ирина позировала в шелковом бюстгальтере, трусиках и поясе с черными кружевами. Модель стала лицом Green Collection — коллекции, созданной с использованием экологически чистых материалов, а также переработанных тканей. В коллекции представлены две линии: The Garden Fairy и Rare Beauty.

Выпуск Green Collection приурочен к десятой годовщине проекта Riciclo (который направлен на вторичную переработку сырья). Intimissimi также заключила соглашение с Treedom — организацией, которая позволяет сажать деревья удаленно и следить за их ростом в режиме онлайн, — о посадке 20 тысяч саженцев в разных частях света. Каждый клиент бренда сможет получить фотографии и геолокацию своего дерева.