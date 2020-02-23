Февраль 23rd, 2020

Хоакин Феникс спас корову и теленка со скотобойни

Практически сразу после церемонии вручения наград «Оскар», где Хоакин Феникс произнёс речь об экологии и защите прав животных, актёр отправился на скотобойню Manning Beef в Лос-Анджелесе, где спас корову и телёнка.

До этого фермеры успели оскорбится словами Феникса, которому, по их мнению, не мешало бы самому посетить ферму, чтобы убедиться в хорошем отношении к животным. Возможно, это и послужило поводом для визита скотобойни.

Сейчас же в Сети появилось видео, в котором Феникс общается с главой Manning Beef Энтони Ди Марией и обсуждает работу по обработке мяса. В итоге диалог закончился тем, что Хоакин спас корову и телёнка со скотобойни, дав и имена Свобода и Индиго. Телёнка он вынес оттуда на руках.

Затем актёр поблагодарил Энтони за его душевность и шанс спасти Свободу и Индиго от ужасного конца. Он также отметил, что продолжит бороться за освобождение животных и улучшать ситуацию.