Гвинет Пэлтроу устроила звездную вечеринку без макияжа

Знаменитость представила свой новый косметический продукт.
Так, знаменитость устроила вечеринку на которую известные звезды пришли без макияжа. Для приглашенных гостей Гвинет установила дресскод и категорически запретила приходить накрашенными.
Поддержали идею многие селебритис, в частности, Кейт Хадсон, Деми Мур с дочерью Румер и возлюбленная Киану Ривза Александра Грант.
«Без макияжа, без фильтров. Удивительное собрание некоторых из лучших женщин на планете Земля», – написала знаменитость в своем Instagram.
Таким образом Пэлтроу представила свой новый косметический продукт Paltrow Goop — сыворотку, содержащую гиалуроновую кислоту и витамин С.
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