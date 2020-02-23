Февраль 23rd, 2020

Гвинет Пэлтроу устроила звездную вечеринку без макияжа

Знаменитость представила свой новый косметический продукт.

Так, знаменитость устроила вечеринку на которую известные звезды пришли без макияжа. Для приглашенных гостей Гвинет установила дресскод и категорически запретила приходить накрашенными.

Поддержали идею многие селебритис, в частности, Кейт Хадсон, Деми Мур с дочерью Румер и возлюбленная Киану Ривза Александра Грант.

«Без макияжа, без фильтров. Удивительное собрание некоторых из лучших женщин на планете Земля», – написала знаменитость в своем Instagram.

Таким образом Пэлтроу представила свой новый косметический продукт Paltrow Goop — сыворотку, содержащую гиалуроновую кислоту и витамин С.