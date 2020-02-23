Февраль 23rd, 2020 Девять зараженных коронавирусом туристов из Южной Кореи объехали святыни Израиля Ситуация с возможной эпидемией коронавируса в Израиле резко изменилась после того, как стало известно, что в группе христианских паломников из Южной Кореи сразу девять человек инфицированы этим вирусом. Правда, этот факт выяснился уже после того, как корейцы вернулись на родину.

В Израиле группа из тридцати человек находилась с 8 по 15 февраля, объехала почти всю страну, посетив самые популярные туристические места, где находились не только граждане Израиля, но и туристы из разных стран мира. Вполне возможно, некоторые из них могли контактировать с зараженными корейцами, и в данный момент уже вернулись в свои страны.Министерство здравоохранения Израиля опубликовало посуточный график пребывания опасной группы. Вот, места ее пребывания. 8 февраля с 20:00 туристы из Южной Кореи находились в отелях Мигдаль Давид и Галери в Нетании. 9 февраля в Кейсарии, пообедали в отеле «Габриэль» в Назарете, посетили Церковь Благовещенья и Церковь Приумножения Хлебов и Рыб в Табхе. 10 февраля группа была в туркомплексе киббуца «Эйн Гев», посетила ресторан «Танурин», затем снова посетила Церковь Благовещенья и Церковь Приумножения Хлебов и Рыб в Табхе. 11 февраля южнокорейская группа находилась в гостинице «Давид» в Эйн-Бокеке, на Мертвом море. 12 февраля туристы посетили крепость Масада и национальный парк в долине Тимна. Вечер они провели в центре Беер-шевы, в гостинице «Леонардо». На следующее утро, 13 февраля корейцам показали беэр-шевский Национальный парк, после чего они приехали в Хеврон, осматривать пещеру Праотцов. Вечером того же дня их разместили в иерусалимской гостинице «Гранд Корт». 14 февраля группа посетила Масличную гору и несколько иерусалимских церквей: Вознесенскую, Церковь Патер Ностер (Отче наш), Церковь Доминус Флевит (Слез Господних) и Церковь Мук Господних (Церковь Всех Наций) в районе Гефсиманского сада. Следующим пунктом стала комната Тайной Вечери на горе Сион и Церковь Святого Петра в Галликанту. 15 февраля — туристы из Южной Кореи побывали в ресторане «Джерузалем голд», и в иерусалимском парке в Эйн-Кареме, где посетили храм Иоанна Крестителя, францисканскую Церковь посещения, церковь Святой Анны и Храм благословения. После этого вернулись в Старый город Иерусалима, где посетили греческий монастырь Вознесения на Елеонской горе (Храм святой великомученицы Анастасии) и совершили молитву в Храме Гроба Господня. В связи с этими обстоятельствами Министерство здравоохранения Израиля просит граждан, контактировавших с членами корейской тургруппы, о необходимости немедленно поместить себя под домашний карантин в соответствии с требованиями, распространяемыми на граждан Израиля прибывших из КНР, Таиланда, Гонконга, Сингапура и Макао. Под «контактом» , уточняет Минздрав, следует понимать нахождение с членами группы в течение более 15 минут, на дистанции менее 2 метров. Такие граждане обязаны сообщить о месте своего пребывания под карантином, заполнив соответствующую форму на сайте Минздрава Израиля, или позвонив телефону «горячей линии» 5400. На людей, которые находились в местах пребывания группы, но не общались с ними, требование по изоляции не распространяются. Минздрав просит при обнаружении первых симптомов респираторного заболевания находящимся на карантине, немедленно обратиться за медицинской помощью, предварительно поставив в известность о своем прибытии соответствующее медицинское учреждение. Аналогичная норма распространяется и на тех, кто не общался плотно с южными корейцами, но обнаружил у себя первые респираторные симптомы: температуру от 38 градусов и выше, кашель и затрудненное дыхание. В Беэр-Шеве администрация больницы Сорока сообщила, что пациенты, прибывающие в больницу по подозрению в коронавирусе, в соответствии с требованиями Министерства здравоохранения, будут направляться в изолятор, минуя приемный покой. При признаках проявления вируса необходимо звонить в отделение скорой помощи и не направляться в больницу без согласования. Так или иначе, иностранные граждане, которые находились в Израиле в эти дни и могли контактировать с корейскими туристами, также должны соблюдая меры предосторожности обратиться в местные медицинские учреждения Есть высокая вероятность, что корейские туристы явились очагом заражения. https://stmegi.com/posts/78100/devyat-zarazhennykh-koronavirusom-turistov-iz-yuzhnoy-korei-obekhali-svyatyni-izrailya/ Израильские археологи обнаружили древнейшую надпись с упоминанием Иерусалима

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