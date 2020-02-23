Февраль 23rd, 2020

Близнецы Дженифер Лопес отпраздновали День рожденья.

22 февраля празднуют День рожденья дети популярной певицы Дженифер Лопес Макс и Эмма. им исполнилось по 12 лет.

Джей Ло разместила на своей странице в Инстаграм трогательное фото,на котором дети еще совсем маленькие.

Счастье материнства сексапильной пуэрториканке было суждено познать только в возрасте 38 лет. Как то в интервью Лопес призналась, что очень длительное время никак не могла забеременеть и уже думала, что, возможно ей не суждено стать матерью. Своих детей Дженнифер Лопес воспринимает как благословение свыше и самое большое счастье, которое ей выпало. Актриса утверждает, что рождение близнецов полностью изменило ее жизнь и мироощущение.

Дженнифер Лопес с детьми редко появляется на публике. Она относится к тем звездам, которые не выставляют своих драгоценных чад напоказ. Ей удавалось скрывать их от вездесущих журналистов почти 6 лет! Судя по фотографиям, которые попали в прессу, дети Дженнифер Лопес очень похожи на свою красавицу-маму.