Февраль 23rd, 2020

АвтоВАЗ закончил строительство крытого испытательного трека

Концерн АвтоВАЗ улучшает контроль качества сходящих с конвейера автомобилей. Начиная с 1973 года готовая продукция испытывается на открытом треке, однако теперь условия проверок будут максимально контролируемыми. Концерн завершил строительство нового испытательного трека, который находится под крышей завода и защищен от плохих погодных условий. Автопро, онлайн-площадка для покупки и продажи автомобильных товаров, выяснила, как изменился подход к тестированию автомобилей.

Как изменится методика проверки авто

Новая методика проверок концерна АвтоВАЗ теперь полностью соответствует стандартам партнеров из Renault-Nissan. Тестовый трек не только позволяет лучше выявлять неисправности ходовой, но и значительно улучшает условия работы испытателей. Как отмечают эксперты, штатные запчасти на ВАЗ будут превосходить в качестве неоригиналы, так как жесткие проверки позволят более детально выявлять дефекты комплектующих. Трек протяженностью 300 метров включает следующие участки:

Имитация бордюров;

Покрытие «рыбья кость»;

«Лежачие полицейские»;

Ассиметричная поверхность;

Пара крутых виражей;

Брусчатка с булыжниками разных размеров.

За час на этом треке можно испытать не более 150 автомобилей. Как говорят представители АвтоВАЗа, условия проверок стало легче контролировать, а вероятность повреждений кузова в ходе испытаний сведена к минимуму. К тому же, новый трек позволит лучше проверять не только качество ходовой части, но и исправность работы элементов трансмиссии и рулевого механизма.

Как это делают иностранные концерны

Все иностранные автопроизводители проверяют готовую продукцию, однако общей методики проверок нет. К примеру, американский Ford владеет множеством испытательных полигонов, часть из которых находится за пределами США. На полигонах воспроизведены дорожные покрытия разных типов, в том числе низкого и среднего качества с обилием неровных участков. Общая протяженность испытательных треков Ford не превышает отметку в 80 километров. Немецкие концерны располагают треками длиной около 55 километров.

Автомобили проверяют сначала на закрытых полигонах, а потом на нескольких открытых. Последние должны воссоздавать худшие из условий езды. Длительные проверки пилотных версий авто, а затем и запущенных в массовое производство, позволяют выявить, какие именно запчасти первыми выходят из строя при стрессовых тестах, а также можно ли подобрать им более качественную замену. После выпуска автомобиля концерн ведет статистику по неисправностям, которые не были обнаружены во время контролируемых проверок.

Эксперты напоминают, что испытательные заезды являются лишь одной из операций контроля качества. Проверки ведутся на каждом из этапов производства: литье, штамповка, окраска и других. Отдельные проверки проводятся над двигателем и основными элементами трансмиссии. Введение АвтоВАЗом в эксплуатацию нового испытательного трека позволит концерну производить более глубокий и серьезный контроль качества, однако методики работы еще можно улучшить.