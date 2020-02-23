



Акции Apple обновили исторический максимум после очередного оптимистичного прогноза от аналитиков. Те верят, что выход iPhone с поддержкой 5G-сетей оживит продажи телефонов компании.

Аналитик Piper Jaffray Майкл Олсон (Michael Olson) подтвердил рейтинг акций Apple на уровне Overweight и повысили прогноз по их стоимости с 290 до 305 долларов.

На открытии биржи в пятницу, 20 декабря, акции Apple подорожали на 0,4% и достигли рекордных 281,33 доллара. На такую величину возрос индекс S&P 500, к которому относится корпорация.

Свой прогноз Олсон связал с большими перспективами, которые, по его мнению, будут открыты после интеграции 5G с «яблочными» смартфонами.

Согласно опросу Piper Jaffray, пользователям iPhone интересна модель, способная подключаться к высокоскоростным мобильным сетям. Из 1050 текущих владельцев iPhone, которые приняли участие в исследовании, 23% заявили о планах купить iPhone 5G стоимостью 1200 долларов. В опросе, проведенном несколькими месяцами ранее, доля таких респондентов измерялась 18%.

Хотя в исследовании рассматривались устройства с ценниками от 1200 долларов, Майкл Олсон уверен, что цена на iPhone с 5G будет начинаться с 999 долларов.

Согласно ожиданиям аналитика, в 2021 году выручка Apple от телефонного бизнеса вырастет лишь на 3%, зато прибыль здесь может существенно увеличиться, если компания сможет увеличить продажи на величину 6-9%.

«Мы ожидаем высокий уровень интереса, учитывая, что пока реклама 5G была ограничена, а в нашем опросе мы использовали высокий ценник», — сообщил Майкл Олсон.

По его словам, 2020-й должен стать годом подъема Apple, который будет достигнут благодаря высокому спросу на iPhone 11, предстоящему выходу 5G-устройств, а также показателям на рынках носимой электроники и сервисов, которые должны оказаться выше ранее ожидаемых.

Многие аналитики с Уолл-стрит согласны, что появление на рынке iPhone с поддержкой 5G оживит продажи смартфонов Apple, которые в последние кварталы снижаются, поскольку пользователи не торопятся покупать новые модели взамен старых.

Между тем, Apple является одной из компаний, особенно уязвимых к продолжающейся торговой войне между США и Китаем, которая длится уже более года и в которой действуют пошлины на товары, ввозимые из КНР в США. Поскольку сборка iPhone в основном осуществляется в Китае, любые новые пошлины могут повлиять на цены устройств Apple.

Специалисты инвестиционного банка Bank of America Merrill Lynch говорят, что влияние новых пошлин на прибыль Apple составит 0,5-0,75 доллара на акцию, примерно 0,30-0,50 доллара из которых придется на iPhone. По прогнозам экспертов, если смартфоны iPhone подорожают на 10%, то спрос на них упадет примерно на 20%.