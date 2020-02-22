Февраль 22nd, 2020

Зеленский отправил секретаря СНБО в Новые Санжары

Секретарь СНБО Алексей Данилов по поручению президента вылетел в поселок Новые Санжары Полтавской области, где 20 февраля произошли столкновения из-за размещения там для обсервации украинцев, прибывших из Китая.

Как сообщает сайт Совета нацбезопасности и обороны в субботу:

«Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов по поручению президента Украины Владимира Зеленского вылетел в поселок Новые Санжары Полтавской области.

Данилов подробно ознакомится с ситуацией, сложившейся вокруг размещения эвакуированных из Китая Украинский в медцентре Нацгвардии «Новые Санжары» «.