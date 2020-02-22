Февраль 22nd, 2020 Врачи обнаружили странную болезнь — когда волосы растут изнутри человека (фото)



Если верить статистике, более 75% населения России страдают от проблем с волосами. У большинства из нас они со временем начинают седеть и выпадать, но в мире есть люди, которые страдают от их переизбытка. Особенно много неудобств большое количество волос на голове и лице доставляет женщинам. В науке избыточное количество растительности на теле называется гирсутизмом, а причиной такого явления считается избыток в организме мужских гормонов. Как правило, лишняя растительность появляется только на покрывающей наше тело коже, но в очень редких случаях волосы могут расти даже на деснах. Об одном из таких случаев недавно рассказали итальянские исследователи из Университета Кампании «Луиджи Ванвителли».



О необычном медицинском случае было рассказано в научном издании Science Alert. Он произошел в 2009 году, когда к врачам вышеупомянутого университета обратилась 19-летняя итальянка с весьма необычной жалобой. По ее словам, у нее между зубами начали расти волосы, которые мешали ей при употреблении пищи и вообще вызывали неприятные ощущения. При осмотре пациентки доктора действительно обнаружили у нее во рту похожие на реснички волосики и в конечном итоге решили, что имеют дело с так называемым гирсутизмом десен.



Могут ли расти волосы на деснах?

Изучив медицинскую литературу врачи выяснили, что начиная с 1960-х годов рост волос на деснах был выявлен только у пяти человек. Примечательно, что всеми ими были мужчины. Так как исследователям неизвестно, сколько всего человек в истории болело гирсутизмом десен, пришедшую к ним итальянку можно считать первой девушкой с подобной аномалией. Причиной роста волос на слизистой оболочке рта врачи посчитали гормональный дисбаланс, поэтому удалили волосы хирургическим путем и выписали пациентке гормональные препараты.



Скорее всего, назначенный метод лечения девушке действительно помог, потому что она не обращалась к сотрудникам института на протяжении целых шести лет. Однако, когда она перестала пить выписанные таблетки, рост волос на деснах возобновился и она вновь оказалась в больнице. Воспользовавшись случаем, доктора решили рассмотреть ее десны под микроскопом и увидели, что ткани слизистой оболочки рта у девушки плотнее обычного и сквозь них действительно пробиваются настоящие волосяные стержни.





Растущие волосы, обнаруженные во рту пациентки



Исследователи предположили, что поскольку ткани слизистой оболочки рта тесно связаны с тканями, формирующими нашу кожу в эмбриональный период развития, возможность роста волос в ротовой полости могла быть активирована у девушки еще в утробе матери. Однако проверить эту теорию ученые пока не смогли, поэтому на вопрос о том, какие люди подвержены росту волос на деснах, они они не в силах ответить.



Что касается итальянки, личность которой держится в секрете, ей был прописан еще один курс лекарств. Известно, что спустя два года после приема она вновь обратилась в больницу с осложнениями. Дальнейшая судьба необычной пациентки неизвестна, но хотелось бы узнать, удалось ли ей вылечиться и влияли ли волосы в ее ротовой полости на состояние здоровья других органов.

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