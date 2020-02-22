Февраль 22nd, 2020

В Риме показали гробницу Ромула

Общественности показали древнюю гробницу в Риме, которая может принадлежать основателю города — Ромулу

Напомним, подземную гробницу длиной 1 м 40 см с саркофагом и алтарем на территории археологического комплекса Колизея и Форума обнаружили еще в XIX веке. Эксперты не исключали, что она могла принадлежать Ромулу — предполагаемому первому римскому правителю и основателю итальянской столицы. Однако к единому мнению по этому вопросу прийти не удавалось. Внутри саркофага не было обнаружено останков, и в пользу того, что гробница принадлежала именно ему, свидетельствовали лишь древние документальные источники, в которых утверждалось, будто могила правителя находилась где-то на территории римского Форума.

В 2019 году археологам удалось найти более весомые подтверждения того, что это действительно гробница Ромула. На это указывает, к примеру, тот факт, что ее обнаружили недалеко от Лапис Нигер — квадратной плиты из черного мрамора, которая, согласно некоторым историческим источникам, была установлена вблизи могилы основателя Рима.

Подробнее о том, о каких именно иных доказательствах идет речь, не уточняется. Многие специалисты призывают не спешить с выводами. Историк и археолог Патриция Фортини, руководящая раскопками в комплексе Колизея и Форума, рассказала AFP, что изучаемое место похоже на древний мемориал, но точно определить его назначение пока трудно. Возможно, это не захоронение, а древнее место поклонения Ромулу.

Историки долгое время спорили о том, существовали ли в реальности братья Ромул и Рем, и если это так, то где основатель Рима мог бы быть захоронен. Считается, что он правил Рима 36–37 лет, и смерть его окутана легендами. Согласно одной из них, правитель просто исчез однажды после смотра войск в день солнечного затмения. Согласно другой легенде, Ромул стал жертвой интриг, и его убили и разорвали на части патриции. Если эта история близка к истине, не исключено, что тела для захоронения не было вовсе.