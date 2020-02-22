Февраль 22nd, 2020

В Новосибирске хотят запретить концерт Тиля Линдеманна

В Новосибирске помощник депутата Роман Котик попросил мэра города Анатолия Локтя отменить концерт солиста группы «Rammstein» Тиля Линдеманна. Котик обвинил Линдеманна в пропаганде насилия и разврата.

«Новосибирец просит запретить концерт Тиля Линдеманна с Rammstein под предлогом, что лидер группы поет себе не пойми что в 75-летний юбилей победы над Германией, а Тилль — немец! Логика примерно как» дед служил в SS, а у внука Mercedes! «, — пишет Telegram-канал.

«Накануне празднования 75-летия Великой Победы, немецкий вокалист планирует организовать очередную оргию в нашем городе. Я конечно не религиозный фанат и не могу назвать себя закоренелым консерватором, но абсолютно уверен, что подобного рода мероприятия это издевательство над памятью людей, воевавших с фашистской Германией «, — пишет Котик.