Февраль 22nd, 2020

В Италии археологи обнаружили древнюю гробницу военачальника с колесницей

В Италии археологи нашли захоронение военачальника с колесницей возрастом 2500 лет. В итальянском городе Коринальдо исследователи обнаружили погребение члена аристократической элиты Пицен.

Согласно сообщению Кембриджского университета, захоронение содержало в себе богатые погребальные предметы. Среди найденного в могиле военачальника было около сотни керамических сосудов, колесница на железных колесах, железные прутья и бронзовый шлем.

Археологи предполагают, что гробница могла принадлежать военачальнику Пицен. На это указывают обнаруженные в захоронении колесница и оружие. Отмечается, что останки погребенного в ней не сохранились. Исследователи также обнаружили гробницы эпохи Римской империи.

Стоит заметить, что пицены является народом итальянской группы, населял центральную и северо-восточную Италию к возникновению Рима.