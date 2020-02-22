Ученые определили семь продуктов, которые дают долголетие





Исследователи иститута питания в Глазго перечислили семь продуктов, обеспечивающие долголетие и сохраняющие здоровье до преклонного возраста.

Как показали данные исследования, первое место среди них занял фундук. Орехи содержат большое количество ненасыщенных жиров, которые быстро усваиваются, но не остаются в организме в виде отложений. Они поддерживают функционирование мозга и всех клеток, замедляя их старение. Также фундук является альтернативным источником ненасыщенных жиров и белка для вегетарианцев.

На втором месте среди продуктов, обеспечивающих долголетие, разместился лосось. Данная рыба способствует стабильной работе сердца.

Также в перечень вошли листовые овощи, среди которых щавель, руккола, мангольд, брокколи и другие. Все они богаты на фолиевую кислоту, которая ускоряет обмен веществ и омолаживает организм.

Молочные продукты позволяют защитить кости от разрушения с годами. Специалисты также рекомендуют употреблять помидоры, богатые антиоксидантами.

Крупа киноа обладает полезными свойствами для сердца и кровеносной системы.

Рекомендуется периодически включать в рацион горький шоколад, стабилизирующий уровень холестерина в крови. Важно, чтобы в продукте было как можно меньше сахара.