Турция официально объявила Асаду и его союзникам войну

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что для происходящего в Идлибе можно использовать слово «война».
«Мы уже начали там свои действия», — добавил он.
Президент Турции также рассказал, что на вечер пятницы у него запланирован телефонный разговор с Владимиром Путиным.
«Результат этого разговора определит наше поведение. Мы не отойдем от позиций в Сирии, пока там продолжается насилие со стороны режима Башара Асада», — уточнил Эрдоган.
Кроме того, он заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель предложили Путину провести 5 марта в Стамбуле четырехсторонний саммит по Сирии.
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