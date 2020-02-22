Февраль 22nd, 2020

Турция официально объявила Асаду и его союзникам войну

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что для происходящего в Идлибе можно использовать слово «война».

«Мы уже начали там свои действия», — добавил он.

Президент Турции также рассказал, что на вечер пятницы у него запланирован телефонный разговор с Владимиром Путиным.

«Результат этого разговора определит наше поведение. Мы не отойдем от позиций в Сирии, пока там продолжается насилие со стороны режима Башара Асада», — уточнил Эрдоган.