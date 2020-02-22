Февраль 22nd, 2020

Синди Кроуфорд ищет психолога для сына

Известная в прошлом топ-модель Синди Кроуфорд давно стала женой и матерю. У нее есть двое детей.

Ее дочь Кайя пошла по стопам матери и стала топ-моделью. Ее можно увидеть на показах мировых знаменитостей и в сети часто публикуют фото девушки. Поклонники отмечают,что она очень похожа на мать.

А сын Синди пока еще не определился с выбором профессии. Но уже успел отметиться несколькими подростковыми выходками,которые напугали семью.

Так недавно мальчик сделал себе тату на лице. Над его бровью появилась надпись»неправильно понят».

До этого у парня уже были проблемы с законом. Его ловили в нетрезвом виде за рулем автомобиля.Но после того,как на его странице появилось фото из тира ,где он запечатлен с оружием в руках,Синди решила больше не откладывать и показать парня психологу.Сейчас семья ищет хорошего специалиста.