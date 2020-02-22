Февраль 22nd, 2020

Сальма Хайек удивила поклонников стройной фигурой в купальнике

Голливудская актриса Сальма Хайек и в 53 года может смело участвовать в пикантных фотосессиях. Все потому, что звезда сохранила стройную фигуру, которую охотно подчеркивает сексуальным нарядом.

На днях Сальма Хайек вызвала фурор в сети. Актриса опубликовала очередную фотографию, продемонстрировав естественную красоту. Однако фото вызвало немало обсуждений, а один из подписчиков блога посоветовал кумиру не злоупотреблять омолаживающими процедурами. Ответ звезды не задержался.

«Я не делала ботокса, но спасибо за совет, я уже задумывалась, может, пришло время», — толерантно ответила она.

Сальма Хайек не перестает удивлять общественность, публикуя эффектные фото с отдыха. На одном из кадров актриса предстала перед камерами в черном закрытом купальнике от бренда Alexander McQueen. Сальма Хайек с удовольствием позировала на фоне скалы и скрыла информацию о месте, где сейчас отдыхает. Вероятно, звезда выбрала побережья Средиземного моря, где часто устраивает себе отпуск.

Интересно, что в одном из интервью Сальма Хайек рассказала, что не верит в эффективность ботокса и не является поклонницей этого метода омоложения. Кроме этого, стройная звезда уверяла: она ни разу не была даже на консультации в пластического хирурга. И что же помогает звезде выглядеть настолько сексуально и молодо — она ​​не рассказывает.

«Я не верю в ботокс, особенно когда его колют так рано. Люди сами себя уничтожают. Я не рискую, когда речь идет о красоте. Пластическая хирургия, по моему мнению, — огромный риск. Я очень консервативна в отношении к внешности», — рассказывала Сальма Хайек.