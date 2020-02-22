Февраль 22nd, 2020

Риз Уизерспун рассказала как началась ее карьера

43-х летняя голливудская актриса Риз Уизерспун недавно рассказала журналистам ,как начинала работать в Голливуде. Она призналась,что начало не было безоблачным и порой ей приходилось нелегко.Она сталкивалась с унижениями и шеймингом. И ее с большим трудом утвердили на роль главной героини в фильме «Блондинка в законе».

— Мне позвонил мой менеджер и сказал: «Ты должна встретиться с директором студии, потому что он не утвердит тебя. Он считает, что ты действительно такая, как твой персонаж в «Выскочке» (Election), и что ты отталкиваешь». А потом меня попросили одеться для этой встречи сексуально, — рассказала Риз.

Риз призналась,что в те времена она хваталась за любое предложение. Ведь ее финансовое положение было очень шатким.

— Тебе 23 года, у тебя дома ребенок, тебе нужны деньги, и тебе говорят об этом люди, которые знают, что делают. Теперь забавно вспоминать обо всех тех вещах, которые нам тогда говорили. Сейчас я думаю, что, если бы моей дочери (звезда воспитывает 20-летнюю дочь Аву Филипп и 16-летнего сына Дикона) сказали сделать это, она бы ответила: «Надеюсь, вы шутите», — сказала Риз.