Февраль 22nd, 2020

Ракетному обстрелу подверглась база ВВС РФ в Сирии

Ракетному обстрелу подверглась база ВВС РФ в Сирии. ПО предварительным данным несколько ракет упало на территории аэродромов.

В материалах сирийского телевидения сообщается о том, что неизвестными силами был осуществлён обстрел окрестностей Джеблы, расположенной в провинции Латакия. Напомним, что в Латакии располагается авиабаза ВКС РФ Хмеймим. Джебла располагается неподалёку от места дислокации российских военнослужащих. Особое внимание обращает на себя тот факт, что ракетный удар наносился, как сообщают сирийские источники, со стороны Средиземного моря.

Эта информация подтверждена САА. При этом нет данных относительно того, с каких именно средств были выпущены ракеты. По некоторым данным речь идёт об авиации, которая наносила удар по инфраструктуре сил Асада, частично затронут российскую авиабазу.