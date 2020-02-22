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Работа украинской художницы попала на страницы Cosmopolitan

рисунВ список рекомендаций читателям американского глянца Cosmopolitain попала фотография художницы Виктории Русин.

Мастерица из Луцка на Волыни сообщила об этом на странице в Facebook. Тематика ее работы — День влюбленных.

«Моя работа попала в калифорнийский журнала COSMOPOLITAN в статью ко Дню Св.Валентина. Там на 7 строчке можно увидеть мой линейный принт двух влюбленных», — пишет Виктория Русин.

«Cosmopolitan» — международный ежемесячный журнал для женщин. Первый выпуск вышел в 1886 году в Соединенных Штатах, но тогда он был семейным журналом. Впоследствии он превратился в литературный журнал, в конце 1960-х он стал женским журналом. Сокращенное название Cosmo. Журнал издает компания «Hearst Magazines». Он содержит информацию об отношениях, сексе, здоровье, карьере, самосовершенствования, знаменитостей, моде и красоте. «Cosmopolitan» имеет 58 международных выпусков и публикуется в 110 странах.

Tags: , , | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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