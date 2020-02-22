Февраль 22nd, 2020

Оля Полякова опубликовала пикантные фото с отдыха в Мексике

Звезда украинской поп-музыки Оля Полякова успевает развиваться во многих направлениях. Она не только успешно гастролирует,записывает новые песни и принимает участие в разнообразных концертах,но и работает ведущей,снимается в шоу,получает роли в фильмах и часто снимается для тв.

Кроме того,Оля уделяет внимание мужу и детям. Такая напряженная деятельность должна иногда прерываться отдыхом,что Полякова и делает в данный момент.

В сети,на ее странице в Инстаграм опубликованы свежие фото с Мексики. Оля отказалась от роскошных нарядов и косметики и с удовольствием проводит время на пляже и яхте.

Фото демонстрируют отличную форму Поляковой и соблазнительную фигуру.