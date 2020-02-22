Новые скандальные подробности развода Джонни Дэппа

Уже некоторое время общество наблюдает за скандальным разводом известного голливудского актера ,любимчика женщин Джонни Дэппа.
Его бывшая жена Эмбер Херд обвиняет Джонни в насилии и побоях,предоставляя суду все новые и новые доказательства.
На днях она потребовала рассмотреть в качестве доказательства аудиозаписи разговоров Деппа и Харви Вайнштейна,с которым актер много раз сотрудничал. Эмбер утверждает,что много общаясь в Вйнштейном,ее бывший супруг перенял у него грубые манеры в отношении женщин и это сделало его агрессивным. Джонни Депп это отрицает .
В свою очередь он передал суду доказательства,что именно жена часто бывала не сдержана и Джонни приходилось уходить из дома в такие моменты. Дело доходило даже до рукоприкладства со стороны Эмми.
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