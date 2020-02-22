Февраль 22nd, 2020

Новые скандальные подробности развода Джонни Дэппа

Уже некоторое время общество наблюдает за скандальным разводом известного голливудского актера ,любимчика женщин Джонни Дэппа.

Его бывшая жена Эмбер Херд обвиняет Джонни в насилии и побоях,предоставляя суду все новые и новые доказательства.

На днях она потребовала рассмотреть в качестве доказательства аудиозаписи разговоров Деппа и Харви Вайнштейна,с которым актер много раз сотрудничал. Эмбер утверждает,что много общаясь в Вйнштейном,ее бывший супруг перенял у него грубые манеры в отношении женщин и это сделало его агрессивным. Джонни Депп это отрицает .

В свою очередь он передал суду доказательства,что именно жена часто бывала не сдержана и Джонни приходилось уходить из дома в такие моменты. Дело доходило даже до рукоприкладства со стороны Эмми.