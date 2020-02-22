Февраль 22nd, 2020

Назван лучший нудистский пляж в мире

Популярный туристический онлайн-сервис составил рейтинг лучших нудистских пляжей на планете. Победителем стал пляж в Испании.

Были учтены безопасность пляжа,доступность,температура воздуха и воды и отношение местного населения к ЛГБТ-сообществу.

Таким образом, пляж в испанской деревне Болония неподалеку от города Кадис набрал 75,79 балла из 100.

На втором месте оказался пляж в хорватской деревне Пунта-Крижа (73,72 балла), а на третьем — Иля Дэзерта (Ilha Deserta) в Португалии (73,04 балла). За ними последовали пляжи Совинье (Sovinje) в Хорватии (72,97 балла) и Плайя де Кавайет (Platja des Cavallet) в Испании (71,86 балла).

Кроме того, в топ-10 попали пляжи Прайя даз Адегаз (Praia das Adegas) в Португалии (70,61), Плайя эль Торн (Playa El Torn) в Испании (70,53), Прайя де Бела Виста (Praia de Bela Vista) в Португалии (70,5), Рэд Бич на острове Санторини в Греции (70,2) и пляж Плакиас в Греции (68,75).