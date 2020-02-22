Февраль 22nd, 2020

Модели плюс- сайз покоряют мир

Женщины во всем мире увлечены новым движением- «бодипозитивом». Это — убеждение о том, что слабый пол прекрасен в любом размере, весе, а тело может иметь свои недостатки. Эти девушки призывают не стесняться лишнего веса, складок, растяжек и других несовершенств.

Вместе с этим движением появились и плюс-сайз модели, которые теперь демонстрируют одежду. Многие уверены, что будущее за этими девушками, а не анорексичными манекенщицами.

Они появляются на обложках модных журналов и в рекламных кампаниях многих брендов. Они демонстрируют и обычную одежду, и купальники. Даже бренд Victorias’ Secret, который всегда идеализировал женщин, сдался и взял в свою команду полных девушек.

Модели плюс-сайз могут быть разных размеров, иметь разные формы и цвет кожи. Главная их цель — показать, что любое тело может быть красиво.