Февраль 22nd, 2020

Microsoft анонсирует Age of Empires 4: представлен трейлер игры





Игра Age of Empires 4 покажет самые масштабные битвы средневековья с осадами замков.

Во время презентации Microsoft X019, на которой корпорация анонсировала новые игры и улучшения сервиса Xbox Game Pass, был продемонстрирован первый трейлер ожидаемой стратегической игры Age of Empires 4 с показом игрового процесса. На геймплейном видео можно оценить графику и масштабные сражения с участием множества юнитов, таких как воины, рыцари, кавалерия и катапульты, участвующих в большой сцене осады замка.



Впервые об игре было объявлено более 2 лет назад, но кроме тизера ничего по игре известно не было. До этого за серию отвечали ребята из Ensemble Studios, но она обанкротилась и закрылась еще в 2009 году. Но Microsoft помогла проспонсировать проект, чтобы продолжение знаменитой стратегической игры было доделано.



Трейлер раскрывает первые две противоборствующие стороны: монголы и англичане, а действие игры происходит в эпоху средневековья. Также можно сделать первые выводы относительно визуальной составляющей игры – графика Age of Empires 4 выглядит достаточно современно. К моменту полноценного релиза четвертая часть будет весьма красивой и при этом сохранит фирменный стиль, который прослеживается даже в альфа-версии.



Разработкой Age of Empires 4 занята студия Relic Entertainment, которая ранее выпустила две части адреналиновой стратегии Company of Heroes, а также Warhammer 40,000: Dawn of War. Увы, хотя бы приблизительная дата релиза озвучена не была.